Calcio: Atalanta; Lookman Pallone d’Oro africano 2024

agenzia

'Ringrazio allenatori, club e tifosi'. La società: Historymaker

BERGAMO, 16 DIC – Ademola Lookman ha vinto il Pallone d’Oro africano 2024. L’attaccante dell’Atalanta ha preceduto, nella cerimonia a Marrakech, il marocchino Achraf Hachimi e la punta guineana Sehou Guirassy. La cinquina di candidati, annunciata lo scorso 18 novembre della Confederation Africaine de Football, comprendeva anche l’ala ivoriana Simon Adingra e il portiere sudafricano Ronwen Williams. “Ringrazio i presidenti, gli allenatori, i miei compagni di squadra, il mio club, il mio Paese e tutti i tifosi. Un giorno benedetto questo in cui sono stato premiato come miglior giocatore africano – il commento del nerazzurro nella diretta CAF diffusa anche via streaming su YouTibe-. Ne sono molto orgoglioso, è incredibile. Il mondo negli ultimi 4 anni è cambiato: voglio dire a tutti quelli che stanno guardando, bambini e non, di non abbattersi e affrontare le proprie paure per continuare a volare”. La società bergamasca ha celebrato il riconoscimento al suo giocatore, già quattordicesimo al Pallone d’Oro di France Football lo scorso 28 ottobre a Parigi, con un post su Instagram corredato da un commento: “Historymaker”, colui che ha fatto la storia dell’Atalanta realizzando una tripletta nella finale di Europa League il 22 maggio a Dublino nel 3-0 al Bayer Leverkusen.

