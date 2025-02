Calcio: Atalanta; Maldini alle visite, presto l’ufficialità

agenzia

L'attaccante si trasferisce dal Monza a titolo definitivo

BERGAMO, 31 GEN – Daniel Maldini sta svolgendo le visite mediche alla clinica La Madonnina di Milano e verrà presto ufficializzato quale primo colpo dell’Atalanta al calciomercato invernale. L’attaccante milanese classe 2001 si trasferisce dal Monza a titolo definitivo per 13 milioni circa, col 50 per cento della rivendita spettanti al Milan. Non sarà comunque convocato contro il Torino non essendosi ancora potuto allenare con la squadra.

