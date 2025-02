Calcio: Atalanta; per Scamacca nuovo stop per infortunio

agenzia

Lesione muscolo tendinea alla coscia destra

BERGAMO, 03 FEB – Si prospetta un nuovo stop piuttosto lungo per Gianluca Scamacca. Gli approfondimenti diagnostici cui è stato sottoposto l’attaccante dell’Atalanta, che si è infortunato sabato scorso al rientro dopo sei mesi di convalescenza per il crociato anteriore sinistro, parlano di lesione della giunzione muscolo-tendinea del retto femorale destro. La società attende per il giocatore una consulenza specialistica. L’Atalanta deve far fronte anche ad altri due infortuni. Per il portiere Marco Carnesecchi, che se la trascina da martedì scorso a Barcellona, c’è una lesione di basso grado fasciale dell’adduttore lungo destro. Per il difensore Sead Kolasinac, infine, una lesione di primo grado del bicipite femorale destro recuperabile entro le tre settimane. Per i tempi di recupero, teoricamente inferiori a un mese, si procede per sintomatologia.

