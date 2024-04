Calcio: Atalanta; problemi al polpaccio per Koopmeiners

agenzia

L'olandese sotto terapie a Zingonia: a rischio per Napoli sabato

BERGAMO, 26 MAR – Teun Koopmeiners, di nuovo a disposizione dell’Atalanta da oggi dopo il rientro dagli impegni con la Nazionale olandese, rischia di saltare la trasferta di Napoli alla vigilia di Pasqua. Per lui, che nella seduta pomeridiana odierna s’è limitato alle terapie, problemi al polpaccio sinistro per via della contusione rimediata nell’amichevole contro la Scozia ad Amsterdam venerdì scorso, quand’era subentrato a Wijnaldum all’82’. La diagnosi parla di “postumi traumatico-distrattivi all’inserzione prossimale del polpaccio sinistro”. I tempi di recupero dipenderanno dall’evoluzione clinica, sotto monitoraggio giornaliero. Resta a rischio per la prossima partita di campionato anche il belga Charles De Ketelaere, che oggi ha ripreso a lavorare a parte, per postumi distrattivi all’adduttore lungo della coscia sinistra.

