Calcio: Atalanta; Scalvini al rientro con la Lazio

agenzia

Si era infortunato alla spalla alla vigilia del Real Madrid

BERGAMO, 26 DIC – Torna a disposizione Giorgio Scalvini nell’Atalanta attesa all’anticipo del sabato sera in casa della Lazio. Il difensore, out fin dalla vigilia del Real Madrid in Champions League per un trauma distorsivo alla spalla sinistra, alla ripresa degli allenamenti ha continuato ad allenarsi in parte col resto della squadra. Difficile, però, che possa essere un’alternativa al terzetto difensivo titolare Kossounou-Hien-Kolasinac, fermo com’è al minutaggio ridotto a Parma e contro il Milan prima di infortunarsi di nuovo dopo aver recuperato dalla rottura del crociato sinistro. In mezzo torna De Roon dalla squalifica accanto a Ederson, con conseguente avanzamento di Pasalic dietro le due punte De Ketelaere e Lookman. L’allenatore Gasperini, privo di un centravanti per la lesione al retto femorale sinistro che terrà fermo Retegui fino all’anno nuovo, si tiene Zaniolo, peraltro diffidato, come primo cambio. Dubbio a sinistra, dove Zappacosta potrebbe essere confermato a discapito di Ruggeri con Bellanova a destra.

