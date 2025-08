Calcio: Atalanta; Scamacca, gol? Già felicissimo del ritorno

agenzia

'E' stato un anno molto duro, ora non vedo l'ora di iniziare'

BERGAMO, 02 AGO – “Ancora devo lavorare, ma le prime sensazioni sono molto positive. E’ arrivato anche il gol, ma io ero già felicissimo di esser tornato in campo”. Gianluca Scamacca, centravanti dell’Atalanta che la scorsa stagione ha giocato solo 8 minuti col Torino il 1° febbraio, commenta così il ritorno in campo con gol nel 2-1 in rimonta a Lipsia. “Vengo impiegato per aiutare la squadra e per fare gol, se riesco a segnare ancora meglio – le sue parole al canale ufficiale YouTube della società -. E’ stato un anno difficile, sono dovuto stare lontano dal campo e dai miei compagni. E’ stata molto dura, ormai è alle spalle”. Il romano si è rotto il crociato sinistro il 4 agosto dell’anno scorso in amichevole a Parma, e poi nella gara del suo rientro con il Torino, si è infortunato al retto femorale destro. “Ho lavorato tantissimo per arrivare a oggi, il tempo non è affatto volato perché sono stati tempi difficili che mi hanno insegnato tanto – chiude Scamacca -. Non vedo l’ora che cominci tutto. L’anno scorso me le sono perse, ma sono sicuro che anche stavolta saranno belle partite e una bellissima annata”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA