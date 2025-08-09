Calcio: Atalanta sconfitta 4-0 in amichevole a Colonia

agenzia

Anche due traverse nel dominio tedesco, Juric testa i titolari

BERGAMO, 09 AGO – L’Atalanta rimedia senza reagire né costruire nulla una pesante sconfitta per 4-0 dal Colonia nell’amichevole disputata sul campo della squadra tedesca. E’ la prima sconfitta nel precampionato per Ivan Juric che prova a testare la condizione dei titolari, effettuando 5 cambi solo all’81’ ma è netta la differenza di condizione con gli avversari che dominano la partita dall’inizio alla fine. Non funziona il tridente composto da Pasalic, De Ketelaere e Maldini, ma non funziona neanche la difesa che va subito in affanno e il Colonia colpisce due legni nei primi dieci minuti, prima con un colpo di testa all’incrocio di Schmied da un calcio d’angolo e poi, dopo una doppia uscita a vuoto di Carnesecchi, con un quasi autogol di Bellanova che sempre di testa manda il pallone sulla traversa. E’ solo l’inizio di una superiorità che i padroni di casa concretizzano al 26′ quando Ederson sbaglia un retropassaggioe Thielmann sblocca la partita con un bel diagonale. Al 32′ il raddoppio con Kaminski che manda con il destro il pallone nell’angolino. Di Bellanova, sull’esterno della rete, la prima e unica conclusione atalantina al 3′ della ripresa ma dieci minuti dopo Krauss pesca dalla sua difesa il taglio verso sinistra di Thielmann che batte ancora Carnesecchi. Al 21′ Waldschmidt si procura il rigore grazie a una spinta di Ederson lontano dalla migliore condizione e lo realizza spiazzando Carnesecchi. Domattina alle 10.30 a Zingonia l’Atalanta tornerà subito in campo contro i croati dell’Opatija.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA