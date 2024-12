Calcio: Atalanta senza Ruggeri in C. Italia, trauma al piede

agenzia

L'esterno ha riportato un problema al piede destro a Cagliari

BERGAMO, 17 DIC – Matteo Ruggeri non sarà nella lista dei convocati dell’Atalanta, che sarà diramata domani all’ora di pranzo, in occasione dell’ottavo di finale di Coppa Italia di domani sera a Bergamo alle ore 18.30 contro il Cesena. L’esterno sinistro soffre di un trauma contusivo al piede destro riportato sabato scorso in campionato a Cagliari. Non ci sarà nemmeno Juan Cuadrado, che ha un turno di squalifica da scontare.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA