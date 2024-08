Calcio: Atalanta; tendinite per Zaniolo, niente St. Pauli

agenzia

L'attaccante salta l'amichevole: problemi al piede sinistro

BERGAMO, 09 AGO – Nicolò Zaniolo risulta indisponibile per l’amichevole dell’Atalanta al Millerntor Stadion di Amburgo contro il St. Pauli. L’attaccante accusa una tendinite al piede sinistro. Il fischio d’inizio è previsto per le 18.30. Mercoledì 14 i nerazzurri affronteranno il Real Madrid a Varsavia per la Supercoppa Europea.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA