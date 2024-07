Calcio: Atalanta; test match di campionato a Parma il 4/8

agenzia

Quarto test estivo nel calendario del precampionato nerazzurro

BERGAMO, 13 LUG – L’Atalanta ha ufficializzato il quarto test del proprio precampionato estivo. Sarà un test-match in casa del neopromosso Parma, allo stadio “Ennio Tardini”, alle ore 18 di domenica 4 agosto in diretta su Sportitalia canale 60 e i cui biglietti saranno in vendita da lunedì 29 luglio sul circuito vivaticket.com. I nerazzurri esordiranno giovedì 18 luglio a Clusone alle ore 17 nell’allenamento congiunto con la formazione Primavera. Gli emiliani capitano a metà fra i due impegni internazionali già in calendario, sabato 27 luglio alle 15 dall’AZ Alkmaar e venerdì 9 agosto alle 18.30 ad Amburgo dal St. Pauli. Si tratta di partite di preparazione alla Supercoppa Uefa contro il Real Madrid di mercoledì 14 agosto alle 21 a Varsavia contro il Real Madrid.

