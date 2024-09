Calcio: Atalanta; Zaniolo recupera per la Fiorentina

agenzia

Con l'attaccante in gruppo anche Sulemana. Due difensori out

BERGAMO, 11 SET – Nicolò Zaniolo è tornato ad allenarsi in gruppo nel pomeriggio a Zingonia tornando a disposizione dell’Atalanta in vista della ripresa domenicale di serie A contro la Fiorentina a Bergamo. L’attaccante in prestito dal Galatasaray aveva accusato un risentimento all’adduttore sinistro dopo la seconda giornata di campionato in casa del Torino tale da costringerlo a saltare l’Inter prima della pausa per le Nazionali. Ha recuperato lavorando col resto della squadra anche il mediano Ibrahim Sulemana, che ha superato i problemi alla caviglia destra. Zaniolo, a causa di una tendinite al piede sinistro, era precedentemente rimasto fuori dalla Supercoppa Europea il 14 agosto col Real Madrid fino alla prima di campionato a Lecce. Hanno lavorato ancora a parte, invece, i difensori Sead Kolasinac e Berat Djimsiti. Il primo sta recuperando dalla lesione al bicipite femorale destro proprio in Supercoppa, per il secondo si prevedono tempi più lunghi dopo la lesione di primo grado al quadricipite destro subita proprio contro l’Inter il 30 agosto scorso.

