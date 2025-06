Calcio: Atletico Madrid, Griezmann rinnova fino al 2027

agenzia

Ancora una stagione per attaccante francese in scadenza nel 2026

ROMA, 02 GIU – Antoine Griezmann ha rinnovato con l’Atletico Madrid fino al 2027. Il giocatore francese, che voci di mercato davano imminente il suo trasferimento negli Stati Uniti, ha esteso il contratto di una stagione, visto che era legato al club madrileno fino al 2026. “L’attaccante è entrato a far parte del nostro club nel 2014/15 e, dopo nove stagioni con l’Atletico è il capocannoniere nella storia della squadra biancorossa con 197 gol all’attivo. È anche l’ottavo giocatore ad aver indossato la nostra maglia più volte in una partita ufficiale (442) e il terzo straniero ad averlo fatto in più occasioni, dietro solo ai compagni Oblak e Correa”, ricorda il club in una nota.

