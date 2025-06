Calcio: attesa per il futuro di Fabregas tra Como e Inter

agenzia

Per il tecnico i nerazzurri sono tra i tre top club europei

COMO, 04 GIU – Il Como pianifica il suo futuro, con qualche incertezza in più rispetto alle ultime settimane. Quando sembrava tutto ormai definito per la permanenza di mister Cesc Fabregas, l’addio di Simone Inzaghi all’Inter ha acceso con forza i riflettori dei nerazzurri sul giovane tecnico spagnolo, in cima alla lista dei desideri per raccoglierne l’eredità. Nessuna presa di posizione da parte del Como che continua a lavorare sul mercato secondo quelli che sono proprio i desideri di Fabregas: martedì, dopo l’acquisto a titolo definitivo di Alex Valle, il mister dei comaschi ancora una volta aveva parlato del futuro della squadra. Le sirene nerazzurre, però, sono diverse da quelle arrivate negli ultimi mesi e hanno cambiato le carte in tavola: Fabregas non ha dato, per ora, nessun via libera, ma non ha mai nascosto di studiare il gioco dello stesso Inzaghi per migliorarsi come allenatore, reputando l’Inter la squadra più forte d’Italia e tra i primi tre club a livello europeo. Sono ore di attesa, quindi, per capire se il tecnico accetterà la nuova sfida o se porterà avanti il progetto Como.

