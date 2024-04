Calcio: azzurre al lavoro verso Euro 2025, martedì la Finlandia

agenzia

Dopo il successo con l'Olanda seconda gara dell'Italia di Soncin

ROMA, 07 APR – Prosegue il lavoro della Nazionale Femminile in vista del secondo match del girone di qualificazione a Euro 2025. Dopo l’esordio vincente con i Paesi Bassi, le azzurre sono attese dalla gara con la Finlandia, in programma martedì all’Helsinki Football Stadium. Ultimo allenamento a Coverciano e poi lo spostamento nella capitale finlandese dove l’Italia di Soncin è attesa da una sfida importante per la classifica del Gruppo 1 della Lega A. Chiudere a punteggio pieno permetterebbe alla nazionale di distanziare di sei punti le finlandesi e di mantenerne almeno tre di vantaggio sull’Olanda, indicata alla vigilia come la grande favorita del raggruppamento. Alla fase finale del torneo che si disputerà in Svizzera nel luglio del 2025 si qualificheranno le prime due di ogni girone, mentre le terze dovranno disputare a fine anno lo spareggio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA