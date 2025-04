Calcio: azzurre verso la Danimarca dopo il ko beffa in Svezia

agenzia

Martedì gara delicata ma mancheranno Lenzini, Beccari e Giacinti

ROMA, 05 APR – Dopo la beffarda sconfitta con la Svezia ieri a Solna, con la rete del 3-2 subita su rigore al 50′ della ripresa, l’Italia di Andrea Soncin ha cominciato la preparazione in vista del match con la Danimarca di martedì prossimo, a Herning, secondo appuntamento consecutivo in trasferta di Nations League che le azzurre non possono sbagliare. Vincere consentirebbe all’Italia di agganciare le danesi a quota sei punti, riaprendo la corsa ai primi due posti del girone, ma dovrà farlo senza l’aiuto di Martina Lenzini, Chiara Beccari e Valentina Giacinti, dato che le prime due sono rientrate in Italia per problemi fisici e la terza per motivi familiari. Alla luce delle defezioni, Soncin ha deciso di convocare l’esterna della Lazio Federica D’Auria, che lascerà il raduno della Nazionale Under 23 ad Alicante per raggiungere in serata la Danimarca dove domani arriverà il gruppo azzurro, che oggi dopo un allenamento mattutino ha avuto qualche ora di riposo per ricaricare le energie. La Danimarca ha vinto 3-1 in Italia e farà di tutto per bissare il successo e stare in scia alla Svezia, che sempre martedì cercherà di avere la meglio sul Galles fanalino di coda del girone e mantenere la testa del gruppo 4.

