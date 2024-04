Calcio: Azzurri allo store Adidas di New York con nuove maglie

agenzia

Con lo sponsor tecnico sulla 5th Avenue accolti dai tifosi

NEW YORK, 23 MAR – Nuovo incontro con i tifosi per gli Azzurri questa volta all’Adidas Store sulla Fifth Avenue, dove la squadra di Luciano Spalletti con lo sponsor tecnico ha firmato autografi con alcuni dei tanti appassionati presenti, in attesa sin dalle 4 di mattina. Le nuove maglie ufficiali della Nazionale hanno debuttato in questi giorni negli Usa, prima a Fort Lauderdale nella partita con il Venezuela e domani alla Red Bull Arena in New Jersey con l’Ecuador. La classica colorazione azzurra e’ per la maglia di ‘casa’ e bianca per quella da trasferta, mentre sul retrocollo è presente la scritta “L’Italia chiamò”, citazione delle parole dell’Inno di Mameli.

