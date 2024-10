Calcio: azzurri; Kean lascia il ritiro

agenzia

Per l'attaccante viola lombalgia. Al suo posto c'e' Lucca

(v. ‘Nations League: azzurri; da valutare..’ delle 10.44) (ANSA) – ROMA, 07 OTT – Torna a casa Moise Kean. L’attaccante della Fiorentina, tra i 23 convocati di Luciano Spalletti per il doppio impegno dell’Italia in Nations League, soffre di una lombalgia. Stamattina, dopo la verifica delle sue condizioni a Coverciano, dove il primo allenamento in vista della partita di giovedi’ col Belgio e’ in programma nel pomeriggio, e’ stata valutata la sua indisponibilita’ anche per la secondo partita di Udine, il 14 ottobre. Kean, fa sapere la Federcalcio, ha lasciato il raduno e ha fatto rientro presso il club di appartenenza per sottoporsi alle cure del caso. Si sta invece per aggregare al gruppo Lorenzo Lucca, alla seconda convocazione in Nazionale sette mesi dopo la prima chiamata in occasione delle amichevoli negli States con Venezuela ed Ecuador.

