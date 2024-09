Calcio: azzurri; lavoro differenziato per Moise Kean

agenzia

Il resto del gruppo a disposizione compreso Bastoni

FIRENZE, 03 SET – Secondo giorno di allenamento per gli azzurri a Coverciano: l’unico a svolgere un lavoro a parte, con un preparatore, è Moise Kean, regolarmente a disposizione tutti gli altri 22, compreso Bastoni. Sembra quindi rientrato l’allarme per il centrale dell’Inter uscito in anticipo venerdì scorso durante la gara con l’Atalanta. Restano a questo punto da valutare le condizioni dell’attaccante della Fiorentina.

