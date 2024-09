Calcio: Azzurri; Ricci, ‘contro la Francia senza paura’

agenzia

Il centrocampista del Torino: 'La nazionale motivo d'orgoglio'

FIRENZE, 03 SET – ”Venerdì contro la Francia sarà una bella sfida, fra due squadre molto forti. E noi non dobbiamo aver paura di nessuno perché abbiamo qualità. Il riscatto passa da questa partita e dalla prossima con Israele”. Così Samuele Ricci, uno dei giocatori più in forma fra quelli radunati a Coverciano: il centrocampista del Torino è pronto a dare il proprio apporto alla Nazionale bisognosa di ripartire dopo la delusione europea. ”Con Spalletti c’è sempre stato un bel rapporto – ha continuato Ricci ai microfoni della piattaforma OTT della Figc – Per quanto riguarda il mio ruolo ho sempre fatto il mediano e giocato da mezz’ala. Comunque starò dove il ct vorrà impiegarmi”. Quindi ha rimarcato il fascino e l’importanza della maglia azzurra: ”Per tutti noi questa divisa è un motivo di grande orgoglio: è il massimo di quello che facciamo. E inoltre rappresentiamo una nazione intera. Dobbiamo onorarla, sempre”.

