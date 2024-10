Calcio: azzurri; Spalletti convoca Zaniolo

agenzia

Attaccante Atalanta a Coverciano,a posto squalificato Pellegrini

ROMA, 11 OTT – Torna Zaniolo in nazionale. Il ct Luciano Spalletti ha convocato l’attaccante dell’Atalanta, atteso a Coverciano nel corso del pomeriggio. Zaniolo integrerà il gruppo azzurro in virtù della squalifica di Lorenzo Pellegrini. La squadra prosegue la preparazione come da programma, con una sessione di allenamento a porte chiuse con inizio alle ore 16.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA