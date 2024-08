Calcio: Baroni, condizionati da due reti prese per colpa nostra

agenzia

Tecnico Lazio: 'Squadra deve essere più concreta nelle due fasi'

TRIESTE, 24 AGO – “La partita è stata condizionata dai due gol subiti per colpa nostra: anche se l’assistente sulla prima rete ha alzato la bandierina, non dovevamo fermarci perché c’era solo Lucca in area con 4 difensori. Nel raddoppio, ci siamo fatti portare via la sfera due volte da Thauvin a centrocampo”. Lo ha detto Marco Baroni commentando la sconfitta della sua Lazio a Udine. “La squadra deve essere più concreta nelle due fasi – ha precisato – Dobbiamo giocare con maggiore velocità, cambiare fronte, abbiamo crossato infruttuosamente 30 volte e siamo entrati in area 48 volte. Quanto all’inserimento dei nuovi, ci vuole tempo e sono convinto che presto andranno in campo con profitto. Dobbiamo prima cambiare qualcosa nella manovra che deve essere più efficace”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA