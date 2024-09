Calcio: Baroni esalta la Lazio, ‘bravi a livello mentale’

agenzia

Vanoli, 'Il Toro ha avuto poca pazienza, dobbiamo crescere'

TORINO, 29 SET – “Abbiamo vinto in Europa e ci siamo ripetuti su un campo difficile come quello di Torino: sapevo che i granata avrebbero disputato un secondo tempo diverso, siamo stati bravi a livello mentale”: così il tecnico della Lazio, Marco Baroni, dopo la vittoria 3-2 all’Olimpico Grande Torino- “Nell’ultimo anno solare abbiamo perso tanti giocatori importanti ma adesso abbiamo giovani bravi e da sostenere – dice l’allenatore – ora l’obiettivo è rafforzare la nostra identità e la nostra mentalità: se lo faremo, potremo fare grandi cose”. Nella Lazio c’è un Boulaye Dia in grande forma in questo avvio di stagione: “Non mi pongo un obiettivo di gol perché voglio aiutare la squadra – spiega la punta senegalese con cittadinanza francese – e io devo muovermi tra le linee, giocare da vero trequartista”. Ha raccolto la pesante eredità di Ciro Immobile: “Io non faccio paragoni, ma mi concentro solo a migliorare e a lavorare duramente tutti i giorni” risponde il classe 1996. Il Toro, invece, è alla seconda sconfitta in pochi giorni dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia: “Come contro l’Empoli, anche contro la Lazio ci è mancata la pazienza nel girare il pallone – analizza Paolo Vanoli – ed è una cosa che mi dà fastidio: dalla mia squadra voglio personalità e coraggio, è un aspetto che abbiamo dimostrato di avere ma che dobbiamo ancora migliorare”. Durante il secondo tempo il tecnico granata è stato espulso per proteste: “Avevo solo detto che per me Guendouzi era da giallo, poi è arrivato l’arbitro e mi ha ammonito senza spiegarmi nulla – la ricostruzione del tecnico – e poi ancora il rosso: questa è una mia battaglia, l’ho detto anche a Rocchi che nel calcio sono belle anche le discussioni”. A metterci la faccia dopo il primo tonfo in campionato è capitan Zapata: “Abbiamo concesso troppo a una squadra forte che giustamente ti punisce, siamo molto arrabbiati per questa sconfitta” il clima nello spogliatoio raccontato dal colombiano. E nel prossimo turno ci sarà l’Inter in trasferta: “Dovremo lavorare per capire gli errori e non commetterli più, per fortuna è tornato Vlasic che ci è mancato molto e con la Lazio ha subito fatto assist, dimostrando la sua importanza” conclude il capitano del Toro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA