Calcio: Baroni ‘non guardiamo altre, sfida è con noi stessi’

agenzia

La Lazio verso Napoli: "Fare di tutto per battere i più forti"

ROMA, 09 FEB – “Oggi avevo chiesto ai ragazzi di partire forte, abbiamo trovato tanto gioco, siamo stati bravi a far girare la palla veloce e tante tante occasioni. Complimenti ai ragazzi perché queste sono partite complicate che possono diventare difficili. Alla squadra dico sempre che non dobbiamo guardare le altre, la sfida è con noi stessi. Guardare gli altri è un segno di debolezza, dobbiamo pensare al nostro campionato, a crescere; tutte le altre sono energie sprecate”. Così Marco Baroni, tecnico biancoceleste, dopo la vittoria contro il Monza. L’allenatore biancoceleste, poi, si proietta già alla prossima sfida al Napoli sottolineando come “sarà una partita diversa, la squadra di Conte sta facendo un campionato strepitoso e dovremo fare di tutto per battere i più bravi. Occorrerà una partita di altissimo livello, ci aspettiamo una crescita anche in questi match e vogliamo farla tutti insieme”. Infine un pensiero su Boulaye Dia, uscito per “una distorsione alla caviglia, non è una cosa importantissima e l’ho tolto in via precauzionale” e sui nuovi acquisti che sono “ragazzi di prospettiva ma sto lavorando da luglio con questo gruppo, devo sostenerlo e devo ancora creare degli adattamenti ai tre nuovi. Spero ci sia spazio anche per loro”, conclude.

