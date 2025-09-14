Calcio: Baroni ‘nostro è percorso nuovo, ma questa è la strada’

agenzia

Tecnico Torino:serviva vittoria così ma c'è ancora tanto da fare

ROMA, 14 SET – “C’è tanto lavoro dietro questa vittoria. Siamo una squadra che ha cambiato tanto e ha finito il mercato all’ultimo. Il nostro è un percorso fisiologico che dobbiamo fare insieme. La squadra oggi mi è piaciuta”. Lo ha detto Marco Baroni, tecnico del Torino, a DAZN dopo aver vinto 1-0 contro la Roma. “Se devo proprio cercare il pelo nell’uovo, dopo il gol avevamo più spazio per alzarci, ma oggi posso solo fare i complimenti alla squadra. Questa è la strada giusta”, ha aggiunto. E poi ancora: “Adesso la squadra deve trovare ancora più convinzione e coraggio, con l’innesto di alcuni giocatori possiamo avere una miglior padronanza della palla”. Baroni ha concluso: “Il nostro inizio di stagione era difficile con tante big da affrontare subito, una vittoria così ci serviva”.

