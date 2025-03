Calcio: Baroni, troppo Bologna per noi, io responsabile

agenzia

'Troppi acciacchi e troppe partite, al Dall'Ara col fiato corto'

BOLOGNA, 16 MAR – “Troppo Bologna per noi, la sconfitta è responsabilità mia”. Marco Baroni non cerca scusanti e ammette come la Lazio sia arrivata con poche energie al cospetto di un Bologna troppo in palla. “Troppi acciacchi e troppe partite in questo periodo, siamo arrivati al Dall’Ara con il fiato corto. Il primo tempo lo abbiamo anche gestito trovando due occasioni che non abbiamo sfruttato. Ma dopo secondo e terzo gol siamo crollati, loro andavano il doppio. Ringrazio i tifosi che ci hanno sostenuto e rincuorato a fine partita. Dobbiamo staccare, riposarci e pensare alla prossima partita, prendendone una per volta”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA