Calcio: Baroni, ‘voglio un Toro che giochi con ferocia’

Tecnico granata, 'A centrocampo ho tante soluzioni differenti'

TORINO, 05 SET – “Dal 5-0 contro l’Inter abbiamo imparato che serve giocare con ferocia e determinazione, abbiamo fatto una gara pulita e con pochi falli: è questo il cambiamento che cerchiamo e che faremo”: così il tecnico del Torino, Marco Baroni, indica la strada per la stagione che è appena cominciata. “Ho un centrocampo omogeneo e con varie soluzioni, da Casadei a Ilic e Ilikhan fino ai nuovi Anjorin e Asllani – ha spiegato ai microfoni di Sky – e sarà anche possibile vedere Simeone e Zapata giocare insieme in attacco”. In porta, invece, è arrivato Israel: “Ha iniziato questo percorso e ha caratteristiche diverse rispetto a Milinkovic-Savic, crediamo nelle sue qualità e gli daremo modo di crescere” ha concluso Baroni sull’estremo difensore prelevato dallo Sporting Lisbona.

