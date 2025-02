Calcio: Bedin, sempre in prima fila contro la pirateria

agenzia

Presidente B: 'prodotto tra aspetti più importanti del sistema'

ROMA, 21 FEB – “La difesa del prodotto è uno degli aspetti più importanti per il sistema calcio, e quindi anche per la Serie B. Pertanto, lavorare in collaborazione con la Serie A e con chi tutela e difende l’industria del contenuto audiovisivo contro la pirateria, si configura come un passo fondamentale per raggiungere questo obiettivo”. E’ quanto afferma il presidente della Lega B, Paolo Bedin, in occasione dell’incontro con i vertici di Lega Serie A e con il presidente Fapav, Federico Bagnoli Rossi, per fare il punto sugli effetti della nuova legge antipirateria e per definire nuove azioni per contrastare il fenomeno illecito legato ai contenuti sportivi. “La Lega B – aggiunge Bedin – sarà sempre in prima fila per realizzare ogni attività utile al contrasto di questo fenomeno che, oltre a togliere ricavi al calcio, comporta un grave danno per imprese e lavoratori del settore”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA