Calcio: Belotti dal Como al Cagliari in chiusura di mercato

agenzia

Contratto depositato in Lega, l'attaccante arriva dal Como

CAGLIARI, 01 SET – Andrea Belotti in extremis dal Como al Cagliari: contratto depositato in Lega. L’ultimo acquisto del club rossoblu è stato definito poco prima della chiusura delle trattative, alle 20. Un trasferimento a sorpresa dal momento che il mercato in entrata sembrava già chiuso con l’arrivo dei difensori Ze Pedro e Rodriguez. E invece nel pomeriggio si è presentata l’occasione: Belotti non era convinto dalle possibilità Valencia e Sampdoria, perchè sicuro di poter dare ancora qualcosa in serie A. A quel punto si è fatto avanti il Cagliari che ha sorpassato tutti. Presidente Giulini e diesse Angelozzi non hanno avuto esitazioni, ma anche il giocatore ha gradito molto l’interessamento del club rossoblù. Alla fine è arrivato l’accordo. Belotti, classe 1993, ha concluso l’ultima stagione in prestito al Benfica: 3 gol in 14 presenze nel campionato portoghese. Prima della partenza all’estero aveva segnato due gol in 18 gare con il Como. Nel 2023-24 sei reti divise tra Roma e Fiorentina. Zero reti invece nel primo campionato in giallorosso dopo l’addio al Torino (100 gol in granata in 232 partite). Belotti ha giocato quattro gare negli Europei vinti dall’Italia nel 2021.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA