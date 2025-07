Calcio: Bernardeschi torna in Italia, arrivato a Bologna

agenzia

Dopo tre stagioni in Canada è a disposizione di Italiano

BOLOGNA, 19 LUG – Dopo Ciro Immobile, il Bologna riporta in Italia anche Federico Bernardeschi, reduce da tre stagioni a Toronto, nel campionato americano. Bernardeschi, 31 anni, ex Fiorentina ed ex Juventus, è stato anche uno dei protagonisti della vittoria azzurra agli europei nel 2021, suo uno dei calci di rigore che regalò la vittoria all’Italia. Dopo la firma e le visite mediche, è già pronto per raggiungere Valles (Bolzano), dove il Bologna è in ritiro, per mettersi a disposizione di Vincenzo Italiano.

