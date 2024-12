Calcio: Bianchessi, il Monza non è da ultimo posto

agenzia

'Galliani si è fidato del suo istinito in scelta di Bocchetti'

MONZA, 26 DIC – “Il Monza, questa squadra, non è da ultimo posto in classifica. È inaccettabile e dobbiamo far di tutto per salvarci, unico obiettivo di questa stagione”: così Mauro Bianchessi, direttore sportivo del Monza, nella conferenza stampa di presentazione di mister Salvatore Bocchetti. “Voglio ringraziare Alessandro Nesta che ci ha messo il cuore, ma il calcio purtroppo è questo – ha aggiunto -. Abbiamo valutato altri allenatori, ma è stato contattato solo Bocchetti. Adriano Galliani si è fidato del suo istinto nel vedere determinate caratteristiche nelle persone. Adesso bisogna trovare la scintilla per ripartire e l’accendino è in mano a Bocchetti”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA