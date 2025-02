Calcio: Biraghi, ‘Voglio diventare un giocatore da Toro’

agenzia

Il laterale, 'Vanoli? Io e lui abbiamo la stessa mentalità'

TORINO, 27 FEB – “Ho capito subito cosa vuol dire giocare per questa società, non è da tutti: il mio primo obiettivo è diventare un giocatore da Toro, non semplicemente del Toro”: così Cristiano Biraghi si presenta ai canali ufficiali del club granata. “A Firenze sono stati sette anni intensi, ora sono felice che mi sia capitata questa grande opportunità – continua il laterale, prelevato durante la sessione invernale del mercato – e voglio portare qualità ed esperienza al servizio della squadra: se tutti raggiungiamo questa mentalità, possiamo fare cose importanti”. Biraghi aveva già incrociato Vanoli ai tempi dell’Inter: “All’epoca era un collaboratore di Conte e si dedicava tanto alla fase difensiva, avevamo già un bel rapporto – conclude il classe 1992 – e lo avremo anche adesso: abbiamo la stessa mentalità, lui pretende impegno ed è la base per fare bene”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA