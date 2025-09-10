Calcio: blu e dettagli bianchi, ecco la terza maglia Juve

agenzia

Presentata la casacca, testimonial gli ex Buffon e Barzagli

TORINO, 10 SET – Con una breve videoclip postata sui social, la Juventus ha presentato la terza maglia per la stagione 2025/2026. I testimonial sono due vecchie leggende come Gianluigi Buffon e Andrea Barzagli, i quali hanno partecipato al filmato insieme ai giocatori della prima squadra Khephren Thuram, Gleison Bremer e Kenan Yildiz. Il kit è di un colore blu scuro intenso con dettagli in bianco.

