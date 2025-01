Calcio: Bocchetti avverte il Monza, vietato abbassare la guardia

agenzia

'Siamo rimaneggiati, ma questo non deve essere un alibi'

MONZA, 16 GEN – “Vietato abbassare la guardia. La vittoria con la Fiorentina ci ha dato 3 punti fondamentali per l’ambiente, ma dal giorno dopo abbiamo cominciato a pensare alla prossima partita”: così Salvatore Bocchetti, tecnico del Monza, all’antivigilia della sfida in casa del Bologna. Contro la Fiorentina il Monza ha dimostrato ancora una volta di essere squadra difficile da battere anche per chi lotta per l’Europa: 6 dei 13 punti biancorossi sono arrivati contro le prime nove in classifica. “Può essere anche un fattore mentale: sappiamo che siamo ultimi e che dobbiamo giocare tutti al massimo delle nostre forze”. Di fronte, il Bologna reduce dal 2-2 a San Siro con l’Inter: “Sono una squadra forte che gioca la Champions League, con giocatori di altissimo livello. Giocano in casa e hanno il pubblico dalla loro parte, ma noi andiamo lì per fare la nostra gara. Dobbiamo cercare di fare punti ovunque: mi aspetto di nuovo una grande risposta dalla squadra. La continuità per noi è fondamentale: è lì che si vede quando una squadra è matura. Abbiamo vinto una partita, ma non abbiamo fatto ancora niente”. Sull’emergenza infortuni che prosegue da inizio anno, Bocchetti conclude: “Dispiace perché sono giocatori importanti nella lotta per la salvezza. Devo allenare al massimo tutti quelli che ho a disposizione, chi è stato chiamato in causa ha dato prova di cattiveria. Siamo rimaneggiati, ma questo non deve essere un alibi”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA