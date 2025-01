Calcio: Bocchetti, oggi inizia il campionato del Monza

agenzia

MONZA, 13 GEN – “Questi ragazzi meritano la vittoria: vedo cosa hanno provato in questo periodo difficile. Ripartire da una vittoria del genere è importante, oggi inizia il nostro campionato”: così Salvatore Bocchetti, tecnico del Monza, dopo la vittoria contro la Fiorentina. “Non abbiamo ancora fatto nulla, ma voglio questo spirito: tutti a lottare, anche in panchina, questa è la mia squadra. Bisogna avere sempre positività, non dobbiamo mai mollare per rimanere aggrappati fino alla fine. Sappiamo di essere ultimi, ma dobbiamo fare di tutto per uscire da questa situazione il prima possibile”.

