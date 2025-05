Calcio: Bologna, con la Juve out Ndoye, Holm e Pedrola

agenzia

In attacco Dallinga Favorito su Castro

BOLOGNA, 02 MAG – Allenamento mattutino per i rossoblù di Vincenzo Italiano, a tre giorni dal big match casalingo con la Juventus, scontro diretto per il quarto posto che vale la Champions. Da due giorni ha ripreso ad allenarsi in gruppo il centrale difensivo Casale, hanno iniziato l’allenamento differenziato Ndoye e Holm, vittime la settimana scorsa di un problema muscolare, con 2-3 settimane di stop previste: l’obiettivo è provare a recuperarli per la finale di Coppa Italia con il Milan del 14 maggio, i due saranno certamente fuori dalla sfida con i bianconeri. Con loro, pure Estanis Pedrola, esterno d’attacco spagnolo. Italiano potrebbe ritrovare Ferguson in mediana in coppia con Freuler. Dominguez e Cambiaghi si giocano una maglia al fianco di Odgaard e Orsolini sulla trequarti a supporto della punta: Dallinga resta favorito su Castro, ancora alle prese con la contusione al piede destro rimediata in nazionale e non al meglio della condizione.

