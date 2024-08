Calcio: Bologna, con l’Empoli fuori Ndoye e Erlic

agenzia

Problemi per Italiano, Karlsson favorito su Iling Junior

BOLOGNA, 29 AGO – Il Bologna e Vincenzo Italiano alle prese con l’emergenza infermeria: a Napoli sono stati costretti al cambio per problemi al flessore della coscia destra Ndoye e Erlic. Lesione e tre settimane di stop per il primo, nessuna lesione ma lavoro a parte per il secondo, in forte dubbio per il match casalingo di sabato con l’Empoli, dove Lucumi dovrebbe ritrovare la maglia da titolare e Karlsson è favorito su Iling Junior per il ruolo di esterno sinistro d’attacco del tridente. Out anche Ferguson, El Azzouzi e Cambiaghi, lungodegenti alle prese con infortuni al ginocchio.

