Calcio: Bologna, domani gli esami a Ferguson

Out Orsolini, Posch e Aebischer. Lucumi verso il rientro

BOLOGNA, 30 GEN – Vincenzo Italiano ha concesso un giorno di riposo al suo Bologna, rientrato nel pomeriggio dall’ultima trasferta di Champions di Lisbona. Domani i rossoblù riprenderanno gli allenamenti in vista della sfida casalinga in programma sabato sera con il Como e Lewis Ferguson, sostituito al 10′ contro lo Sporting, sarà sottoposto a esami per verificare se il risentimento alla coscia destra sia cosa seria: aspettando l’esito, probabile comunque il forfait dello scozzese sabato, con Freuler e Pobega probabile linea mediana, con Moro terza scelta. Italiano conta di recuperare Lucumi dall’influenza: out anche Orsolini, Aebischer e Posch, che fino al termine del mercato rimarrà in attesa che si risolva la questione del suo possibile ritorno all’Hoffenheim, con Cambiaghi e El Azzouzi ancora a corto di condizione ma verso la seconda convocazione.

