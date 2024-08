Calcio: Bologna; Miranda, “oro olimpico indimenticabile”

agenzia

Il terzino spagnolo: "Ora testa alla gara con l'Udinese"

BOLOGNA, 16 AGO – Il conto alla rovescia dice meno due all’esordio casalingo al Dall’Ara contro l’Udinese e in casa Bologna è giorno di presentazione di Juan Miranda. Il nuovo terzino sinistro è arrivato svincolato dal Betis Siviglia più di un mese fa, ma la sua avventura è iniziata solo in settimana. Il motivo? Miranda è stato punto di forza della Spagna alle ultime Olimpiadi, dove le furie rosse sono salite sul gradino più alto del podio. “Oro indimenticabile”, ha detto il giocatore, che ha poi raccontato la sua voglia di calarsi in fretta nella nuova realtà rossoblù e italiana: “adesso testa al Bologna e al campionato alle porte. La Champions? Sarà una grande esperienza ma voglio pensare partita per partita, iniziando dal campionato e dall’Udinese”. Al popolo rossoblù, Miranda si presenta così: “ho iniziato nella Masia del Barcellona, dove si pratica un calcio offensivo e sono un terzino di spinta. Ma sono stato un anno allo Schalke 04, prima di tornare al Betis e lì ho imparato a difendere. Ora mi attende un nuovo step: la serie A – chiosa – è un campionato molto fisico e da questo punto di vista dovrò dimostrare di sapermi adattare a un ritmo molto intenso”.

