Calcio: Bologna, Orsolini salta la Juventus

agenzia

Problema muscolare al flessore destro per l'attaccante rossoblù

BOLOGNA, 04 DIC – Giornata di riposo per il Bologna, dopo la vittoria in Coppa Italia con il Monza per 4-0. Non per Riccardo Orsolini: il numero 7 rossoblù, protagonista del gol del 2-0 contro i brianzoli e autore della settima rete stagionale, ha accusato un problema muscolare al flessore destro in occasione della marcatura e questa mattina è stato sottoposto a esami. I primi riscontri hanno evidenziato un problema, che sarà approfondito domani. Ergo, l’attaccante del Bologna salterà quasi certamente la sfida con la Juventus dell’ex Thiago Motta sabato pomeriggio alle 18. La risonanza magnetica chiarirà se l’attaccante potrà recuperare per la sfida di Champions con il Benfica o al più tardi per il match di campionato con la Fiorentina o se lo stop dovrà essere più lungo. A rischio anche Thijs Dallinga, che sarà rivalutato domani in virtù di un problema al polpaccio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA