Calcio: Bologna, Vitik sbarca in città per le visite mediche

Il centrale difensivo sostituità di Beukema, vicino al Napoli

BOLOGNA, 04 LUG – E’ sbarcato a Bologna Martin Vitik, difensore centrale di 22 anni, nell’ultima stagione allo Sparta Praga (e nazionale ceco), con cui ha collezionato 13 presenze tra qualificazioni e Champions e 29 presenze e 4 reti tra campionato e Coppa di Lega. Centrale di 194 centimetri, arriva per circa 15 milioni tra parte fissa e bonus: è lui il giocatore che la dirigenza rossoblù ha identificato come rinforzo in difesa, nei giorni in cui Beukema è ad un passo dal trasferimento al Napoli per circa 30 milioni più bonus. Vitik ha già iniziato le visite mediche, l’annuncio del suo acquisto è atteso a breve.

