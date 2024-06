Calcio: Bonansea rinnova con le Women, ‘la Juve è casa mia’

agenzia

L'attaccante prolunga fino al 2025: "Sogno la Champions"

TORINO, 26 GIU – È arrivata la fumata bianca per il rinnovo tra la Juventus e Barbara Bonansea. “Avanti insieme. Barbara Bonansea ha firmato il prolungamento del contratto con le Juventus Women fino al 30 giugno 2025” si legge nel comunicato diramato dal club bianconero. La classe 1991 prosegue così l’avventura sotto la Mole, che è iniziata nel 2017, proprio quando è nato il progetto Women. “Legarmi un altro anno a questo club porta con sé delle belle sensazioni: la Juventus ormai per me è casa, questo è quello che provo” le parole dell’attaccante ai canali ufficiali bianconeri. “Da quando ho vestito per la prima volta questa maglia il mio sogno più grande è sempre stato quello di vincere la Women’s Champions League, ho sempre creduto nei sogni nella mia vita ed è bello continuare a farlo – ha aggiunto in vista della sua ottava stagione in bianconero – e sento che saremo tutte unite per andare alla ricerca di altre soddisfazioni”.

