Calcio: Bonato, con Nicola presto i nuovi acquisti del Cagliari

'Marin? Valuta il tecnico, con Viola stiamo parlando'

CAGLIARI, 08 LUG – “Stavamo aspettando il tecnico, ma abbiamo seminato e presto ufficializzeremo alcuni nomi”. Sono le parole del direttore sportivo del Cagliari Nereo Bonato in occasione della presentazione del nuovo tecnico Davide Nicola. I nuovi acquisti – ma poi bisogna vedere quale sarà la formula – potrebbero essere quelli degli atalantini Piccoli e Zortea e dell’esterno sinistro della Feralpisaló Felici. Parlando del nuvo allenatore, il ds ha spiegato: “Da quando Ranieri è andato via la società ha voluto analizzare dei parametri tattici, umani ed economici. Nicola per noi è stato il profilo giusto per questo nuovo ciclo: ha dimostrato sul campo le sue qualità. Importante come sempre – aggiunge Bonato – l’unità di intenti per raggiungere anche, come in questi due anni, risultati insperati. Abbiamo atteso tanto, ma in questo periodo siamo sempre stati in contatto con Nicola: ci siamo confrontati e abbiamo trovato una unità di intenti immediata: sappiamo quello che dobbiamo fare. Abbiamo una buona base, sicuramente da migliorare, dobbiamo essere bravi a sbagliare il meno possibile”. Questione Marin: “Con il mister faremo le valutazioni del caso. Nicola lo conosce e non ci sarebbero problemi di adattamento. Viola? Stiamo parlando, ora vediamo se riusciamo a far collimare le esigenze nostre e le sue”. Quanto a Lapadula, “si sta godendo le vacanze dopo Coppa America, forse ci raggiungerà in Valle D’Aosta. Valuterà Nicola, poi molto dipende anche dal mercato”. Obiettivi?: “Abbiamo alle spalle diciotto mesi di persocoro di crescita, adesso si cerca di consolidare la categoria. Ci sono state uscite giustificate anche da parametri economici. Non siamo all’anno zero, cambiamo condottiero, ma la programmazione continua”.

