L'attaccante pronto per nuova esperienza con i nerazzurri

MILANO, 01 LUG – Ange-Yoan Bonny sta per iniziare la sua nuova avventura all’Inter. L’attaccante – ormai ex Parma – è arrivato nella sede dell’Inter, dove firmerà il contratto per legarsi ai colori nerazzurri.

