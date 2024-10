Calcio: Borussia Dortmund in crisi, fuori in Coppa di Germania

agenzia

Battuti dal Wolfsburg. Terzo ko consecutivo. Male in Bundesliga

ROMA, 29 OTT – Il Borussia Dortmund è stato eliminato ai sedicesimi di finale della Coppa di Germania, battuto 1-0 ai tempi supplementari sul campo del Wolfsburg. Si tratta della terza sconfitta consecutiva (tutte in trasferta). Gli uomini di Nuri Sahin hanno ceduto dopo un gol di Jonas Wind al 117o minuto. L’allenatore del Dortmund, arrivato quest’estate per sostituire Edin Terzic, si trova ora ancora più sotto pressione con la sua squadra già sette punti indietro rispetto alla coppia di testa in Bundesliga formata da Bayern Monaco e Lipsia dopo solo otto giornate. Dopo la sconfitta nel secondo tempo a Madrid contro il Real una settimana fa in Champions League (sconfitta per 5-2 dopo ave chiuso in vantaggio 2-0 il primo tempo) e la sconfitta ad Augusta in campionato (2-1), il Borussia Dortmund conferma che non ha iniziato bene la stagione. In campionato ha preso un solo punto in quattro trasferte. Per la nona giornata di Bundesliga sabato, il Borussia ospita il Lipsia, co-leader della classifica e già qualificatosi per gli ottavi di finale della Coppa di Germania.

