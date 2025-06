Calcio: Buffa Talks con Conte, “L’uomo chiamato Scudetto”

agenzia

Due puntate su Sky il 13 e 20 giugno

ROMA, 12 GIU – Antonio Conte sarà il protagonista della prossima puntata di “Federico Buffa Talks” su Sky Sport dal titolo “L’uomo chiamato Scudetto”. Prendendo spunto dal libro “Dare tutto, chiedere tutto”, scritto dall’allenatore del Napoli con Mauro Berruto, sarà “analizzato” il fenomeno Conte. “l’essenza del ruolo dell’allenatore, l’idea con cui si modella e si ispira un gruppo vincente”. Conte ha vinto lo Scudetto con tre squadre differenti: tre con la Juventus, uno con l’Inter e l’ultimo con il Napoli. In Inghilterra si è aggiudicato un titolo di Premier League e una FA Cup con il Chelsea. Nei due episodi in onda dal 13 e dal 20 giugno, l’allenatore del Napoli ripercorre la sua carriera attraverso riflessioni, aneddoti e retroscena, fino all’ultima, straordinaria annata culminata con lo Scudetto, un racconto che mette in luce i valori e la mentalità, la determinazione e la ferocia con cui persegue i suoi obiettivi. La prima cosa che Antonio Conte chiederebbe a chi vuole fare l’allenatore è cosa è disposto a perdere. Per lui, le vittorie sono l’unico analgesico possibile contro il dolore inflitto dalle sconfitte. E il motivo è che vincere è la sola cosa che dia un senso a tutte le rinunce e i sacrifici che un calciatore, o un allenatore, fanno per realizzare i loro sogni. Grande spazio anche all’attualità: nell’intervista, Conte rivela come è andato davvero il finale di stagione e il colloquio con il presidente De Laurentiis, parla di Napoli e anche di Juventus, con rivelazioni che riscrivono la storia recente dell’allenatore.

