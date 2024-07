Calcio: Buongiorno ‘Conte l’ho sentito spesso, sono carico’

agenzia

Visite mediche per il difensore che lascia il Toro per il Napoli

ROMA, 12 LUG – “Conte era carico e mi ha caricato: sono contentissimo. Ci siamo sentiti spesso in questo periodo. Sono sempre carico”. Sono le prime parole a Sky Sport di Alessandro Buongiorno, poco prima delle visite mediche propedeutiche alla firma del contratto che lo lega al Napoli. Il difensore, ex Torino, è arrivato nella prima mattinata in clinica a Roma.

