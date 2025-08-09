Calcio: Cagliari, 0-0 nel primo test col Racing Santander

agenzia

Stasera l'amichevole bis in Spagna, esordio di Mazzitelli

CAGLIARI, 09 AGO – Pareggio del Cagliari (0-0) in Spagna nella prima delle due amichevoli contro il Racing Santander. Il doppio appuntamento, con una gara al mattino e una in serata, è stato organizzato per consentire ai due allenatori di mettere in campo e vedere all’opera tutti i giocatori della rosa, non soltanto per brevi spezzoni. Il Cagliari si è presentato alla prima gara con un 3-5-1-1 iniziale. Tanti gli esperimenti: Ciocci in porta, Deiola al centro della difesa, Zappa quinto a sinistra e Felici a supporto dell’unica punta Borrelli. Esordio in rossoblù del neo acquisto Mazzitelli, Liteta schierato in mediana a destra. Gioco in mano agli spagnoli nel primo tempo, ma l’occasione migliore è capitata sulla testa di Zappa al 18′, sventata da un ottimo intervento del portiere Andreev. Nella ripresa Cagliari più intraprendente rispetto ai primi 45 minuti e partita equilibrata, ma quasi nessuna occasione da rete da una parte e dall’altra. Emozioni solo nel finale con una bella parata di Ciocci su Sangalli e una grande occasione per Vinciguerra solo davanti al portiere avversario. Pisacane ha mischiato la carte, cercando di evitare la divisione tra Cagliari A e B. Ma la maggior parte dei potenziali titolari sarà schierato nella partita delle 19: attesa per l’esordio dal primo minuto di Folorunsho. Assenti Gaetano, Pavoletti, Luperto, l’ultimo arrivato Kilicsoy e i portieri Radunovic e Iliev.

