Calcio: Cagliari, 9 reti nell’amichevole a Macomer

Dopo la sosta per il Monza Nicola aspetta Zappa, Luvumbo e Coman

MACOMER, 21 MAR – Nove reti del Cagliari questo pomeriggio in amichevole allo stadio “Scalarba” contro la Macomerese, squadra che milita nel campionato di Promozione. A segno nel primo tempo Pavoletti, Gaetano, Jankto e Felici. In mezzo anche un autogol su tiro del Primavera Marini. Nella ripresa altre quattro reti con Deiola, Viola, Kingstone su rigore e Augello. Per Nicola una sgambata per non perdere il ritmo gara in vista della gara post sosta contro il Monza, domenica 30 marzo all’Unipol Domus. Ma è stata soprattutto una festa, con circa duemila tifosi che hanno applaudito i rossoblù per tutta la gara. A riposo Coman, Luvumbo e Zappa: Nicola spera di averli a disposizione per l’importante scontro salvezza contro i brianzoli. Assenti anche i giocatori impegnati in questi giorni con le rispettive nazionali: Marin (Romania), Obert (Slovacchia), Mina (Colombia), Sherri (Albania), Prati (Italia Under 21) e Iliev (Bulgaria Under 21). Nell’amichevole di Macomer molti rinforzi dalla Primavera. E si è rivisto anche Jankto, finora mai utilizzato in campionato. Il Cagliari ha iniziato l’amichevole con la difesa a tre guidata da Palomino. Il modulo era stato utilizzato nell’ultima gara con la Roma e probabilmente sarà riproposto anche con il Monza nel caso in cui Zappa non dovesse riuscire a recuperare.

