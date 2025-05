Calcio: Cagliari, a Como oltre a Mina mancherà anche Coman

agenzia

Acciaccati Pavoletti e Gaetano, ma saranno convocati

CAGLIARI, 08 MAG – Un assente sicuro, Mina. E altri tre rossoblù in non perfette condizioni in vista della trasferta di sabato a Como. Il quadro è quello emerso dall’allenamento di oggi ad Assemini: seduta parzialmente con il gruppo per Gaetano e Pavoletti, con gestione dei carichi di lavoro. L’allenatore del Cagliari Davide Nicola spera di portare entrambi in panchina per la sfida con i lariani. Pavoletti risente ancora della dispendiosa gara da titolare con il Verona. Mentre Gaetano si trascina qualche problema fisico da almeno un mese. A rischio, invece, Coman, fermo al personalizzato. Niente da fare per Mina che ha proseguito il suo iter terapeutico dopo l’infortunio con la Fiorentina: si tenterà il recupero per la gara casalinga con il Venezia alla penultima giornata di campionato. Per quanto riguarda la formazione Nicola potrebbe puntare tra centrocampo e trequarti sul rilancio dal fischio di avvio di Prati e Viola, fuori dall’undici iniziale e non utilizzati nelle ultime due partite. Probabile chance dall’inizio anche per Deiola.

