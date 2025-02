Calcio: Cagliari, anche Gaetano a disposizione per la Juve

agenzia

Sabato mattina allenamento a porte aperte allo stadio

CAGLIARI, 20 FEB – Anche Gaetano sulla strada del recupero per la gara di domenica sera alla Unipol Domus contro la Juventus. Con il ritorno del trequartista ex Napoli nel gruppo, il tecnico del Cagliari Nicola può contare su tutta la rosa. Gaetano si era infortunato contro il Parma e aveva saltato la trasferta di Bergamo con l’Atalanta. Per la formazione l’allenatore rossoblù ha due soluzioni: conferma della formazione uscita indenne dallo scontro con l’Atalanta, oppure copia e incolla dell’undici che era riuscito a strappare un punto a Torino all’andata. E quindi con una catena di sinistra prudente con la coppia Obert-Augello. Sabato mattina allenamento della vigilia a porte aperte allo stadio: a disposizione dei tifosi la curva nord. Nel giro di 24 ore sono stati già scaricati oltre duemila pass gratuiti. Entusiasmo e grande attesa anche per la partita: domenica sera contro i bianconeri di Thiago Motta lo stadio sarà al completo.

